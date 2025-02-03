Брэдд Питт попросил помощи у Джоли впервые после развода

Анджелина Джоли (Фото: соцсети)
Актер Брэд Питт попросил свою экс-супругу Анджелину Джоли помирить его с 21-летним сыном Паксом. Между коллегами по цеху в течение восьми лет было ожесточенное противостояние.
Мужчина выразил надежду, что наладит с детьми связь. У пары на двоих шестеро детей: двойняшки Нокс и Вивьен, 18-летняя Шайло, 19-летняя Захара, 21-летний Пакс и 23-летний Мэддокс.
Именно с Паксом у Питта напряженные отношения. Молодой человек посчитал звезду злодеем в мировом масштабе, отравляющим своим близким жизнь. К слову, Пакс три раза был в ДТП, лихача на электровелосипеде.
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Именно с Паксом у Питта напряженные отношения. Молодой человек посчитал звезду злодеем в мировом масштабе, отравляющим своим близким жизнь. К слову, Пакс три раза был в ДТП, лихача на электровелосипеде.
«…Брэд хочет вернуться в жизнь своих детей. Он очень беспокоится о Паксе. Питт обратился к Джоли, так как чувствует, что ему нужно стабилизирующее влияние в жизни. Он беспокоится, что сын в конце концов разобьется насмерть, если продолжит в том же духе. Какая это была бы потеря», — приводит Voice слова инсайдера.Ранее сообщалось, что Брэд Питт хочет рассказать всю правду о разводе с Анджелиной Джоли.
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Никита Кротов