«Это станет её худшим кошмаром»: жена родного брата Анджелины Джоли готовит разоблачительную книгу о ней

Анджелина Джоли (фото: соцсети)
Супруга брата Анджелины Джоли анонсирована скорый выход книги, в которой будут раскрыты все секреты голливудской актрисы. Многие убеждены, что это станет «худшим кошмаром» Джоли.
Свадьба брата звезды с участницей реалити-шоу Роми Имбелли состоялась в январе этого года. Но, несмотря на это, она была близка с семьёй на протяжении более чем 20 лет. За эти годы ей удалось собрать множество историй, которые Джоли предпочитает не раскрывать.
Например, в книге будет рассказано о том, что же всё-таки происходило между актрисой и её братом в начале нулевых, и почему они решили публично поцеловаться на церемонии вручения премии «Оскар».
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