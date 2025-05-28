«Это тяжелая борьба»: сестре Жанны Фриске поставили диагноз
Сестра покойной певицы Жанны Фриске заболела гнойной ангиной
Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Уже некоторое время она страдает от высокой температуры и ломоты во всем теле. Об этом пишет «7Дней».
Справиться с недугом самостоятельно у женщины не получилось, и ей пришлось обратиться за квалифицированной помощью.
«Сталкиваюсь с непростой ситуацией — поставили диагноз «гнойная ангина». Приходится пить антибиотики, и это тяжелая борьба... Три дня температура: то в холод, то в жар. Кажется, будто за мной гонится призрак», — поделилась Наталья.Из-за сильного отека горла ей трудно глотать и дышать. Чтобы не заразить маленькую дочь Луну, Фриске отправила ее к родителям. Ситуацию усугубляет отключение горячей воды в квартире.
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