«Это тяжелая борьба»: сестре Жанны Фриске поставили диагноз

28 мая 2025, 08:58

Сестра покойной певицы Жанны Фриске заболела гнойной ангиной

Наталья Фриске (Фото: Инстаграм*/friske_natalia)

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Уже некоторое время она страдает от высокой температуры и ломоты во всем теле. Об этом пишет «7Дней».





Справиться с недугом самостоятельно у женщины не получилось, и ей пришлось обратиться за квалифицированной помощью.

«Сталкиваюсь с непростой ситуацией — поставили диагноз «гнойная ангина». Приходится пить антибиотики, и это тяжелая борьба... Три дня температура: то в холод, то в жар. Кажется, будто за мной гонится призрак», — поделилась Наталья.