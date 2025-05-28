Муж Кристины Рахимовой делится своей болью после ее ухода
Чуть больше месяца назад мир потерял известного блогера Кристину Рахимову, которая мужественно боролась с редким видом рака. Ее муж, Санжар, остается безутешным после ее смерти и поделился трогательным письмом, в котором выразил свою глубокую скорбь и одиночество. Об этом пишет «StarHit».
В своем обращении Санжар рассказал о том, как тяжело ему смириться с утратой. Мужчина отметил, что не может представить свою жизнь без ее заботы, улыбки и смеха.
Он описал Кристину как своего лучшего друга и преданного партнера, который заполнил его жизнь теплотой и любовью. По его словам, даже в самые трудные моменты Кристина оставалась чуткой и заботливой, поддерживая не только близких, но и незнакомых людей.
Санжар откровенно поделился своими переживаниями, отметив, что порой ему не хватает сил даже проснуться, надеясь увидеть любимую во сне.
Напомним, что 27-летняя Кристина Рахимова ушла из жизни из-за редкой формы рака — саркомы Юинга.
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