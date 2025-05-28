Муж Кристины Рахимовой делится своей болью после ее ухода

28 мая 2025, 07:54

Фото: iStock/Jack Holliday

Чуть больше месяца назад мир потерял известного блогера Кристину Рахимову, которая мужественно боролась с редким видом рака. Ее муж, Санжар, остается безутешным после ее смерти и поделился трогательным письмом, в котором выразил свою глубокую скорбь и одиночество. Об этом пишет «StarHit».