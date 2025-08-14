«Любимый рядом»: Юлия Высоцкая показала романтические кадры с 87-летним возлюбленным
Юлия Высоцкая поделилась романтическими моментами с Андреем Кончаловским в Париже
51-летняя актриса Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге кадры своего отдыха в Париже вместе с супругом, 87-летним режиссёром Андреем Кончаловским.
На опубликованных фотографиях пара наслаждается ужином в уютном ресторане.
«Я всегда хочу в Париж. Долгие прогулки по набережным, булочка с яблоком из кафе Carette — по форме вобла-воблой, а на вкус лучше не бывает, ледяное шампанское, зелёные стулья Люксембургского сада и, конечно, любимый рядом. В общем, романтик в идеальном о нём представлении», — подписала снимки актриса.Кроме личных впечатлений, Высоцкая затронула и социальную проблему — активность так называемых «сквоттеров» в Европе. По её словам, мошенники бронируют жильё на короткий срок, а затем незаконно занимают его, меняют замки и отказываются выезжать.
