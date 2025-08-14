Леон Кемстач ответил на высказывания Никиты Кологривого:

14 августа 2025, 20:05

Актёр Леон Кемстач прокомментировал критику своей игры со стороны Кологривого

Леон Кемстач (Фото: Instagram* / @leon_kemstach)

17-летний актёр Леон Кемстач высказался по поводу комментариев коллеги по сериалу «Слово пацана» Никиты Кологривого.





Ранее Кологривый заявил, что Кемстача пригласили в проект не за талант, а за внешность, а его работу назвал «недостаточно пронзительной».



Кемстач признался, что не смотрел всё интервью, а увидел лишь фрагмент, касающийся его.





«Когда я это услышал, мне стало суперобидно. Именно обидно по-дружески, потому что мы на площадке хорошо общались, и сейчас он дружит с моей семьёй», — рассказал актёр в шоу «БеС комментариев».

«Захожу домой, а там Антон с Никитой по видеосвязи болтают, и он такой: “Лео, привет!”. Я ответил, но про себя подумал: “В чем прикол?”», — поделился Леон.