Леон Кемстач ответил на высказывания Никиты Кологривого:

Актёр Леон Кемстач прокомментировал критику своей игры со стороны Кологривого
Леон Кемстач (Фото: Instagram* / @leon_kemstach)

17-летний актёр Леон Кемстач высказался по поводу комментариев коллеги по сериалу «Слово пацана» Никиты Кологривого.



Ранее Кологривый заявил, что Кемстача пригласили в проект не за талант, а за внешность, а его работу назвал «недостаточно пронзительной».

Кемстач признался, что не смотрел всё интервью, а увидел лишь фрагмент, касающийся его.

«Когда я это услышал, мне стало суперобидно. Именно обидно по-дружески, потому что мы на площадке хорошо общались, и сейчас он дружит с моей семьёй», — рассказал актёр в шоу «БеС комментариев».
Он отметил, что ситуация показалась ему особенно странной, поскольку его отчим, актёр и режиссёр Антон Богданов, поддерживает дружеские отношения с Кологривым.

«Захожу домой, а там Антон с Никитой по видеосвязи болтают, и он такой: “Лео, привет!”. Я ответил, но про себя подумал: “В чем прикол?”», — поделился Леон.
Кемстач предположил, что такие высказывания могут быть частью пиар-стратегии Кологривого, но при этом отметил, что «было странно слышать это от взрослого мужчины».

