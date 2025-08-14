Евгений Петросян поделился редким снимком с детьми от Татьяны Брухуновой

14 августа 2025, 20:40

Евгений Петросян показал поклонникам семейное фото с детьми Ваганом и Матильдой

Евгений Петросян с детьми (Фото: Instagram* / @petrosyanevgeny)

Евгений Петросян редко публикует кадры из личной жизни, но сегодня сделал исключение и разместил в соцсетях редкое фото с детьми.