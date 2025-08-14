Достижения.рф

Евгений Петросян поделился редким снимком с детьми от Татьяны Брухуновой

Евгений Петросян показал поклонникам семейное фото с детьми Ваганом и Матильдой
Евгений Петросян с детьми (Фото: Instagram* / @petrosyanevgeny)

Евгений Петросян редко публикует кадры из личной жизни, но сегодня сделал исключение и разместил в соцсетях редкое фото с детьми.



На снимке 79-летний артист отдыхает в Турции у бассейна, обнимая 5-летнего Вагана и годовалую Матильду — своих детей от Татьяны Брухуновой.

Тем временем бывшая жена юмориста, Елена Степаненко, вернулась из США и готовится возобновить работу в России.

Хотя громкий развод с Петросяном остался в прошлом, окончательная точка в их судебных разбирательствах ещё не поставлена. В конце июля стало известно, что спустя три года после завершения бракоразводного процесса артисты снова встретятся в суде.

Софья Метелева

