Евгений Петросян поделился редким снимком с детьми от Татьяны Брухуновой
Евгений Петросян редко публикует кадры из личной жизни, но сегодня сделал исключение и разместил в соцсетях редкое фото с детьми.
На снимке 79-летний артист отдыхает в Турции у бассейна, обнимая 5-летнего Вагана и годовалую Матильду — своих детей от Татьяны Брухуновой.
Тем временем бывшая жена юмориста, Елена Степаненко, вернулась из США и готовится возобновить работу в России.
Хотя громкий развод с Петросяном остался в прошлом, окончательная точка в их судебных разбирательствах ещё не поставлена. В конце июля стало известно, что спустя три года после завершения бракоразводного процесса артисты снова встретятся в суде.
