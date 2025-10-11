Анджелина Джоли рассказала, что ни разу не пожалела о сложных операциях на грудь и яичники

11 октября 2025, 16:41

Анджелина Джоли не жалеет об удалении груди и яичников

Анджелина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что ни разу не пожалела о сложных операциях, которые она сделала более десяти лет назад. В интервью журналу Hello! звезда пояснила, что удаление груди и яичников стало для неё способом жить без страха и почтить память матери.





Врачи выявили у Джоли редкий ген BRCA, значительно повышающий риск рака груди и яичников. Учитывая, что её мать и бабушка умерли от этих заболеваний, актриса решила действовать решительно.





«Я сделала двойную мастэктомию десять лет назад, а позже удалила яичники — именно от этого умерла моя мама. Я не жалею. Это был мой выбор», — подчеркнула Джоли.