Меган Маркл вызвала тревогу у близких принца Гарри поездкой в Париж
Поездка Меган Маркл в Париж вызвала обеспокоенность у близких принца Гарри. Герцогиня Сассекская выбрала для прогулки маршрут через туннель под мостом Понт де л’Альма, где в 1997 году погибла принцесса Диана.
Источники Daily Mail отмечают, что выбор Меган вызвал критику: сам Гарри долго избегал поездок в Париж, чтобы не возвращаться к трагическим воспоминаниям. При этом герцогиня ранее утверждала, что также не посещает французскую столицу из уважения к памяти матери Гарри.
После возвращения из Парижа пара появилась на благотворительном гала-вечере в Нью-Йорке, но, по словам очевидцев, выглядела напряжённой. Гарри сосредоточен на социальных и благотворительных инициативах, тогда как Меган активно развивает личный бренд и карьеру в моде и лайфстайле, что, по мнению наблюдателей, отражает растущее расхождение интересов супругов.
Читайте также: