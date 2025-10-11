Меган Маркл вызвала тревогу у близких принца Гарри поездкой в Париж

11 октября 2025, 16:20

Меган Маркл раскритиковали за фото в туннеле Понт де л’Альма

Фото: Istock / Zach McLoughlin

Поездка Меган Маркл в Париж вызвала обеспокоенность у близких принца Гарри. Герцогиня Сассекская выбрала для прогулки маршрут через туннель под мостом Понт де л’Альма, где в 1997 году погибла принцесса Диана.