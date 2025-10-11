Джиган записал трек о любви после новости о разводе с Самойловой

11 октября 2025, 15:29

Рэпер Джиган (Фото: Телеграм/geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) презентовал трек о любви в своем телеграм-канале. Примечательно, что релиз состоялся спустя сутки после новости о начале бракоразводного процесса с блогером Оксаной Самойловой.





Исполнитель назвал композицию «Раз и навсегда», представив его как пронзительный монолог. В нем лирический герой обращается к своей любимой с просьбой «раз и навсегда» позабыть о том, что сказано, так как порознь им уже не прожить.

«Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он кажется неделимым. И нам не скрыть все тайны. Моя любовь к тебе сквозь бури, пламя и океаны», — поет Джиган.