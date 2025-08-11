Анджелина Джоли решила продать особняк легендарного режиссёра «Десяти заповедей»

11 августа 2025, 11:34

Джоли выставила на продажу дом Сесила Б. Де Милля в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Анджелина Джоли продаёт знаменитый особняк Сесила Б. Де Милля, постановщика культовой картины «Десять заповедей».