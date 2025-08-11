Анджелина Джоли решила продать особняк легендарного режиссёра «Десяти заповедей»
Анджелина Джоли продаёт знаменитый особняк Сесила Б. Де Милля, постановщика культовой картины «Десять заповедей».
Актриса приобрела недвижимость в 2017 году за 24,5 млн долларов.
Особняк расположен на участке площадью свыше 2 акров в престижном районе Лос-Фелиса, Лос-Анджелес.
Площадь дома превышает 11 тысяч квадратных футов, он включает шесть спален и десять ванных комнат.
Построенный в 1913 году, особняк хранит атмосферу золотой эпохи Голливуда: четыре камина, просторный винный погреб, чайный домик, ухоженные сады, бассейн с каскадными фонтанами и панорамные виды на обсерваторию Гриффита.
Во время пандемии Джоли жила здесь с детьми и принимала друзей, пострадавших от пожаров. В беседе с British Vogue актриса признавалась, что купила этот дом из-за близости к жилью бывшего мужа Брэда Питта — всего в пяти минутах езды.
Несмотря на развод в 2016 году и продолжительные споры по опеке и имуществу, звезда с уважением относится к истории дома, отмечая, что при переезде ощущала «давление», словно входила в мир легенд Голливуда.
Читайте также: