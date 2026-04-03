Анджелина Джоли вышла в свет на фоне слухов о пластике
Анджелина Джоли впервые появилась на публике после обсуждений возможных пластических изменений во внешности. Об этом сообщает Super.
Голливудская актриса отправилась с рабочим визитом в Камбоджу, где посетила среднюю школу «Самлот» в провинции Баттамбан.
Во время визита Джоли пообщалась с учениками и преподавателями, уделив внимание образовательным инициативам. Для выхода актриса выбрала лаконичный и сдержанный образ: белый топ, бежевые брюки, сандалии и солнцезащитные очки. Её внешний вид дополнили распущенные волосы и практически незаметный макияж.
Разговоры о возможной пластике начались после недавнего появления актрисы в Шанхае. Тогда пользователи сети обратили внимание на изменения во внешности Джоли и начали строить предположения о косметических процедурах, в том числе обсуждая форму глаз.
