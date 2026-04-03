Сын Бритни Спирс взял её фамилию в соцсетях
Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за поступка своего старшего сына. Об этом сообщает TMZ.
20-летний Шон Престон изменил никнейм в соцсетях, добавив фамилию матери. Теперь его аккаунт подписан как Sean P. Spears вместо прежнего варианта.
Изменение произошло вскоре после того, как Шон провёл время с матерью и младшим братом, Джейденом Джеймсом. Семья вместе отдыхала на яхте, а снимками с этой встречи певица поделилась в соцсетях.
Поклонники уверены, что такой жест может говорить о поддержке со стороны сына, особенно на фоне недавних событий в жизни артистки. Ранее сообщалось, что Спирс была задержана в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде, однако уже на следующий день её отпустили.
По данным источников, оба сына находятся рядом с матерью и стараются поддержать её в непростой период, что лишь подчёркивает их тёплые и близкие отношения.
