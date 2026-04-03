Дело Блейк Лайвли и Джастина Бальдони сократилось: ключевые обвинения сняты
Блейк Лайвли потерпела серьёзный юридический удар в деле против Джастина Бальдони. Об этом сообщает RadarOnline.
Федеральный судья Льюис Лиман отклонил большую часть претензий актрисы, существенно сократив масштаб разбирательства. Из 13 пунктов иска были сняты 10, включая наиболее серьёзные обвинения — в сексуальных домогательствах, клевете и заговоре. Таким образом, дело продолжит рассматриваться, но уже в значительно урезанном формате. Следующее заседание назначено на 18 мая.
Ключевым моментом в решении суда стал юридический статус Лайвли: было установлено, что она выступала как независимый подрядчик, а значит, не может подавать подобные иски в федеральной юрисдикции. Кроме того, суд указал на возможную ошибку в выборе штата для подачи заявления — съёмки проекта «Всё закончится на нас» проходили в Нью-Джерси, а не в Калифорнии.
Тем не менее полностью дело закрыто не было. Суд оставил на рассмотрении обвинения, связанные с предполагаемой кампанией по дискредитации актрисы. По версии Лайвли, после конфликта Бальдони мог привлечь PR-специалистов для распространения негативной информации о ней. Именно этот эпизод теперь может стать центральным в дальнейшем процессе.
