«Одевается прекрасно»: Карина Нигай объяснила стиль Ольги Бузовой
Блогер и стилист Карина Нигай высказалась о стиле российских артистов и объяснила, почему, по её мнению, внешние образы не всегда стоит оценивать однозначно. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Она отметила, что каждый исполнитель подбирает гардероб под свою аудиторию и задачи, поэтому критика зачастую бывает неуместной.
В качестве примера Нигай привела Ольгу Бузову, вокруг образов которой часто возникают споры. По её словам, певица одевается «очень точно» — именно так, как откликается её аудитории, поэтому говорить о плохом вкусе в данном случае неправильно.
При этом стилистка всё же выделила артистов, чьи образы считает наиболее удачными. Среди них — Юлия Zivert, Катя IOWA и Seville, а также Егор Крид. Именно их Нигай назвала одними из самых стильных представителей шоу-бизнеса.
Кроме того, она подчеркнула, что вложения в гардероб и сценический образ — это важная часть карьеры артиста и своего рода инвестиция в успех.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России