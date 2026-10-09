Анджелина Джоли вышла в свет в Лос-Анджелесе ради благотворительности
Анджелина Джоли появилась на благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе. Вместе с актрисой Октавией Спенсер она организовала специальный показ мюзикла The Outsiders для учеников одной из городских школ. Мероприятие состоялось в рамках проекта Stay Gold Project, в котором Джоли выступила продюсером постановки.
Для выхода в свет актриса выбрала элегантное закрытое платье коричневого цвета. Образ получился сдержанным и лаконичным — без лишних деталей. Однако главной целью вечера стала вовсе не светская хроника, а возможность для школьников познакомиться с театральным искусством.
Благотворительная инициатива направлена на поддержку детей из малообеспеченных районов. Организаторы стремятся сделать культурные и образовательные программы более доступными для подростков, чтобы у них было больше возможностей открывать для себя новые направления и пробовать силы в творчестве.
Тем временем внимание к личной жизни Джоли и её бывшего супруга Брэда Питта не ослабевает. Недавно появились сообщения о том, что актёр особенно тяжело переживает разлуку с детьми после расставания с актрисой.
История отношений звёзд началась в 2004 году, когда Питт ещё состоял в браке с Дженнифер Энистон. После развода актёр и Джоли подтвердили свой роман. В 2006 году у пары родилась дочь Шайло, а в 2008-м — близнецы Нокс и Вивьен. Кроме того, они воспитывали троих приёмных детей: Мэддокса, Пакса и Захару.
В 2014 году Джоли и Питт официально поженились, однако уже через два года актриса подала на развод, выдвинув серьёзные обвинения в адрес супруга. Из-за затяжных судебных разбирательств бракоразводный процесс завершился лишь в 2024 году. Несмотря на непростую историю отношений, сейчас Джоли продолжает участвовать в проектах, направленных на поддержку детей и развитие их творческих возможностей.
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