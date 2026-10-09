Анджелина Джоли вышла в свет в Лос-Анджелесе ради благотворительности

09 октября 2026, 22:23

Актриса Анджелина Джоли организовала показ мюзикла для школьников

Анджелина Джоли (Фото: кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»)

Анджелина Джоли появилась на благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе. Вместе с актрисой Октавией Спенсер она организовала специальный показ мюзикла The Outsiders для учеников одной из городских школ. Мероприятие состоялось в рамках проекта Stay Gold Project, в котором Джоли выступила продюсером постановки.