«Я скучаю»: Роман Товстик ответил на обвинения в краже дочери у бывшей жены
Роман Товстик объяснил, почему забрал дочь Алису из школы без согласия Елены
Роман Товстик прокомментировал громкие обвинения бывшей супруги Елены, которая заявила, что он забрал их общую дочь Алису из школы перед важным судебным заседанием. Бизнесмен отверг обвинения в краже ребёнка и объяснил, что, по его словам, действовал в рамках установленного порядка общения с детьми. Свою версию произошедшего он изложил в беседе с Super.
Роман утверждает, что Елена препятствует его встречам с детьми и не соблюдает установленный судом график общения. По словам бизнесмена, он давно не мог увидеть Алису, поскольку, как он заявляет, бывшая жена ограничила возможность связываться с дочерью и общаться с ней по телефону.
«Она не выполняет решение суда по графику, как встречаться с детьми. Я просто приехал к ней в школу, к Алисе, чтобы её увидеть. Она меня очень давно не видела, просто была мамой заблокирована. Я с ней даже созвониться не могу, у неё телефон забрали. Всем няням запрещают общаться со мной. Со всеми детьми, которые находятся у Елены, мне запрещают общаться. Поэтому я приехал увидеть свою дочь. Потому что я очень скучаю и люблю её очень сильно, всех детей люблю. Просто в поселок я тоже не могу заехать, мне запрещено», — рассказал Товстик.Бизнесмен также поделился подробностями встречи с дочерью. По его словам, Алиса обрадовалась появлению отца и сама выразила желание провести с ним время. Роман утверждает, что девочка бросилась ему на шею и произнесла трогательные слова.
«Папочка, я скучаю, люблю, можно с тобой поехать?» — так, по словам Товстика, дочь обратилась к нему при встрече.После этого Роман увёз Алису с собой. Он настаивает, что речь шла о законных выходных, которые по установленному графику ребёнок должен проводить с отцом. Бизнесмен также заверил, что намерен вернуть дочь Елене в воскресенье.