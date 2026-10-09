«Я скучаю»: Роман Товстик ответил на обвинения в краже дочери у бывшей жены

09 октября 2026, 20:47

Роман Товстик объяснил, почему забрал дочь Алису из школы без согласия Елены

Роман и Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Роман Товстик прокомментировал громкие обвинения бывшей супруги Елены, которая заявила, что он забрал их общую дочь Алису из школы перед важным судебным заседанием. Бизнесмен отверг обвинения в краже ребёнка и объяснил, что, по его словам, действовал в рамках установленного порядка общения с детьми. Свою версию произошедшего он изложил в беседе с Super.





Роман утверждает, что Елена препятствует его встречам с детьми и не соблюдает установленный судом график общения. По словам бизнесмена, он давно не мог увидеть Алису, поскольку, как он заявляет, бывшая жена ограничила возможность связываться с дочерью и общаться с ней по телефону.





«Она не выполняет решение суда по графику, как встречаться с детьми. Я просто приехал к ней в школу, к Алисе, чтобы её увидеть. Она меня очень давно не видела, просто была мамой заблокирована. Я с ней даже созвониться не могу, у неё телефон забрали. Всем няням запрещают общаться со мной. Со всеми детьми, которые находятся у Елены, мне запрещают общаться. Поэтому я приехал увидеть свою дочь. Потому что я очень скучаю и люблю её очень сильно, всех детей люблю. Просто в поселок я тоже не могу заехать, мне запрещено», — рассказал Товстик.

«Папочка, я скучаю, люблю, можно с тобой поехать?» — так, по словам Товстика, дочь обратилась к нему при встрече.