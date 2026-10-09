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«Брюки-сапоги»: Ксения Собчак удивила публику дерзким образом — фото

Собчак вышла в свет в Париже в брюках-сапогах Balenciaga и с чёрной помадой
Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак прилетела в Париж и вышла в свет. Она опубликовала соответствующие снимки в личном блоге.



Ксения появилась на публике в серых брюках-сапогах на каблуках от Balenciaga. Она надела чёрный кожаный жакет и рубашку. Образ дополнили солнцезащитные очки.

Стилисты сделали журналистке укладку с низким пучком, а визажисты нанесли макияж с чёрной помадой. Пользователи соцсетей высоко оценили новый образ Собчак.

«Необычно для Ксении», «Матрица», «Шикарный образ», — гласят комментарии.
При этом многие отмечают, что звезда часто экспериментирует со стилем и выбирает смелые решения.
Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)
Ранее Ксения Собчак с юмором высказалась в поддержку Виктории Бони. Она неожиданно посвятила отдельное обращение женской груди.

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Ольга Щелокова

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