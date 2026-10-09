«Брюки-сапоги»: Ксения Собчак удивила публику дерзким образом — фото

09 октября 2026, 20:15

Собчак вышла в свет в Париже в брюках-сапогах Balenciaga и с чёрной помадой

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак прилетела в Париж и вышла в свет. Она опубликовала соответствующие снимки в личном блоге.





Ксения появилась на публике в серых брюках-сапогах на каблуках от Balenciaga. Она надела чёрный кожаный жакет и рубашку. Образ дополнили солнцезащитные очки.



Стилисты сделали журналистке укладку с низким пучком, а визажисты нанесли макияж с чёрной помадой. Пользователи соцсетей высоко оценили новый образ Собчак.

«Необычно для Ксении», «Матрица», «Шикарный образ», — гласят комментарии.