«Мой муж»: блогер Ирина Пинчук вышла замуж во второй раз
Ирина Пинчук подтвердила, что вышла замуж за Саламбека Мартазанова
Ирина Пинчук подтвердила Super, что стала женой Саламбека Мартазанова. Поводом для обсуждений стали кадры романтичной свадебной фотосессии, которыми блогер поделилась в социальных сетях. На снимках Ирина предстала в закрытом кружевном платье и длинной фате, а её публикация сразу вызвала волну поздравлений от поклонников.
Особое внимание подписчиков привлекла подпись к фотографиям. Пинчук трогательно обратилась к избраннику и дала понять, что хочет связать с ним всю свою жизнь. При этом сначала пара не спешила официально комментировать слухи о свадьбе, поэтому поклонникам оставалось только строить предположения и поздравлять влюблённых.
«Я не знаю, какой будет жизнь через 10…20…30 лет. Но одно я знаю точно — я хочу прожить её рядом с тобой. Мой муж», — написала Ирина.После публикации многие решили, что блогер действительно вышла замуж. Однако официального подтверждения от самой пары на тот момент не было. Позже Ирина расставила все точки над «i» и подтвердила информацию журналистам Super.
«Да, это правда, я вышла замуж», — заявила Пинчук.Как выяснилось, отношения пары уже перешли на новый этап и ранее: Ирина и Саламбек заключили мусульманский брак — никях. При этом 31-летняя блогер не афишировала эту информацию и предпочла сохранить важное событие в личной жизни вдали от лишнего внимания.