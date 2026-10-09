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«Мой муж»: блогер Ирина Пинчук вышла замуж во второй раз

Ирина Пинчук подтвердила, что вышла замуж за Саламбека Мартазанова
Ирина Пинчук с мужем (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Ирина Пинчук подтвердила Super, что стала женой Саламбека Мартазанова. Поводом для обсуждений стали кадры романтичной свадебной фотосессии, которыми блогер поделилась в социальных сетях. На снимках Ирина предстала в закрытом кружевном платье и длинной фате, а её публикация сразу вызвала волну поздравлений от поклонников.



Особое внимание подписчиков привлекла подпись к фотографиям. Пинчук трогательно обратилась к избраннику и дала понять, что хочет связать с ним всю свою жизнь. При этом сначала пара не спешила официально комментировать слухи о свадьбе, поэтому поклонникам оставалось только строить предположения и поздравлять влюблённых.

«Я не знаю, какой будет жизнь через 10…20…30 лет. Но одно я знаю точно — я хочу прожить её рядом с тобой. Мой муж», — написала Ирина.
После публикации многие решили, что блогер действительно вышла замуж. Однако официального подтверждения от самой пары на тот момент не было. Позже Ирина расставила все точки над «i» и подтвердила информацию журналистам Super.

«Да, это правда, я вышла замуж», — заявила Пинчук.
Как выяснилось, отношения пары уже перешли на новый этап и ранее: Ирина и Саламбек заключили мусульманский брак — никях. При этом 31-летняя блогер не афишировала эту информацию и предпочла сохранить важное событие в личной жизни вдали от лишнего внимания.

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Софья Метелева

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