Анджелина Джоли впервые показала шрамы после серьёзной операции на грудь

16 декабря 2025, 22:16

50-летняя Джоли поделилась историей о своих шрамах и борьбе с риском рака груди

Анджелина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Актриса Анджелина Джоли решилась впервые открыто показать шрамы после двойной мастэктомии, которую она перенесла более десяти лет назад.