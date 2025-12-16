Анджелина Джоли впервые показала шрамы после серьёзной операции на грудь
Актриса Анджелина Джоли решилась впервые открыто показать шрамы после двойной мастэктомии, которую она перенесла более десяти лет назад.
В интервью Time France 50-летняя звезда объяснила, что демонстрация её шрамов — способ поддержать других женщин и обратить внимание на профилактику рака груди.
В 2013 году Джоли приняла решение о профилактической двойной мастэктомии после того, как обнаружила мутацию гена BRCA1, которая значительно повышает риск развития рака груди и яичников. Тогда врачи оценили вероятность заболевания раком груди в 87%, а раком яичников — в 50%. Через два года актриса также удалила яичники и маточные трубы в профилактических целях.
Тема борьбы с болезнью для Джоли очень личная: её мать Маршелин Бертран умерла от рака в 2007 году, а другие женщины в семье также сталкивались с этим заболеванием. Именно эти события подтолкнули актрису к решительным мерам ради сохранения здоровья и будущего своих детей.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России