Белое платье с декольте и перьями: Сидни Суини отдала дань Мэрилин Монро
Сидни Суини повторила легендарный образ Мэрилин Монро на премьере фильма «Горничная» в Лос-Анджелесе. Об этом она сообщила в соцсетях.
Актриса появилась в белом платье на бретелях с глубоким декольте, которое напомнило знаменитую сцену из фильма 1955 года «Зуд седьмого года».
Платье в пол с прозрачной струящейся юбкой и отделкой из перьев по подолу было выполнено на заказ дизайнером Галией Лахав. 28-летняя звезда дополнила образ изящными серьгами-каплями с бриллиантами, кольцом с тремя камнями и браслетом с бриллиантами.
Напомним, культовый наряд Мэрилин Монро был создан Уильямом Травиллой и стал знаковым в истории кино: белое платье развевалось вокруг актрисы, когда она стояла над решеткой метро, оставив незабываемый след в поп-культуре. Образ Сидни Суини стал современной данью уважения легендарной кинодиве.
