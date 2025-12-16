Белое платье с декольте и перьями: Сидни Суини отдала дань Мэрилин Монро

16 декабря 2025, 21:37

Сидни Суини воссоздала культовый образ Мэрилин Монро на красной дорожке

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини повторила легендарный образ Мэрилин Монро на премьере фильма «Горничная» в Лос-Анджелесе. Об этом она сообщила в соцсетях.