«Это ваши проблемы»: Ханна жёстко отреагировала на критику дорогого аксессуара

16 декабря 2025, 22:06

Ханну раскритиковали за сумку Hermes за 4,5 млн рублей

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Певица Ханна вновь оказалась в центре обсуждений после публикации фотографий с недавнего отдыха в Барселоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На кадрах артистка демонстрирует новую сумку Hermes стоимостью 4,5 миллиона рублей. Однако восторг звезды разделили далеко не все: подписчики начали критиковать покупку и выражать недоумение, зачем тратить такие суммы на аксессуар.





«Я просто в шоке. Это смешно, если честно. Большинство пишут: "Как можно радоваться сумке, что за бред?"… Ребят, ну у кого что болит. Если вас это так жёстко триггерит, значит у вас есть проблемы. Если вы не умеете радоваться таким простым вещам — это ваши проблемы. Если вы не видите, то, сколько добрых дел я делаю, — это ваши проблемы. И мои сумки тоже моя проблема», — эмоционально прокомментировала Ханна.