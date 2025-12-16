Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста продолжает эпатировать стилем и макияжем
12-летняя Норт Уэст, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, вновь оказалась в центре внимания поклонников и папарацци. Об этом сообщает Super.
На этот раз девочка удивила выбором нового бьюти-эксперимента — Норт выбелила брови, создавая необычный и смелый образ.
Мать и дочь были замечены в популярном ресторане Nobu в Малибу. Норт выбрала образ в стиле тотал-блэк, который эффектно подчеркнул её недавно окрашенные в синий цвет волосы. Проходя мимо фотографов, она дружелюбно показала знак мира. Ким Кардашьян поддержала дочь, выбрав аналогичный чёрный наряд.
В последние месяцы Норт активно экспериментирует с внешностью. В мае она впервые показала синие волосы, затем удивила поклонников временными татуировками на лице и необычным пирсингом на пальце. Последний вызвал шквал комментариев в соцсетях, однако девочка ответила на критику с юмором, демонстрируя уверенность и чувство стиля, свойственное её возрасту.
