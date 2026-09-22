Анфиса Чехова отложила пышную свадьбу ради лечения любимой собаки

22 сентября 2026, 16:54

Анфиса Чехова потратила свадебный бюджет на лечение собаки от лимфомы

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова рассказала, почему после регистрации брака с актером и продюсером Александром Златопольским пара пока не устроила пышное торжество. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Зимой этого года телеведущая впервые вышла замуж. Однако от масштабной свадьбы супруги решили отказаться и перенесли праздник на следующий год.



Как призналась Чехова на «VK Лекториум», все дело в здоровье ее собаки. Питомцу диагностировали лимфому, и на лечение в Америке ушла сумма, которую изначально планировали потратить на роскошное торжество.



