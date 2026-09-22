Анфиса Чехова отложила пышную свадьбу ради лечения любимой собаки
Анфиса Чехова потратила свадебный бюджет на лечение собаки от лимфомы
Анфиса Чехова рассказала, почему после регистрации брака с актером и продюсером Александром Златопольским пара пока не устроила пышное торжество. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Зимой этого года телеведущая впервые вышла замуж. Однако от масштабной свадьбы супруги решили отказаться и перенесли праздник на следующий год.
Как призналась Чехова на «VK Лекториум», все дело в здоровье ее собаки. Питомцу диагностировали лимфому, и на лечение в Америке ушла сумма, которую изначально планировали потратить на роскошное торжество.
«В приоритет было вылечить собаку, а не сыграть роскошную свадьбу», — поделилась Анфиса.При этом мечту о красивом празднике супруги не оставили. По словам Чеховой, если все сложится, отпраздновать свадьбу они планируют следующим летом.
Правда, даже годовщина знакомства у пары недавно прошла не совсем романтично. Анфиса и Александр поссорились и в итоге вместо праздничного вечера просто отправились спать.