Ксения Бородина подала в суд на психолога из-за «разбора личности»

22 сентября 2026, 16:41

Ксения Бородина и Николай Сердюков подали в суд на психолога Веронику Степанову

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков подали иск против психолога Вероники Степановой. Об этом стало известно из повестки, которую Вероника опубликовала в личном блоге.