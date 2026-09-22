Достижения.рф

Ксения Бородина подала в суд на психолога из-за «разбора личности»

Ксения Бородина и Николай Сердюков подали в суд на психолога Веронику Степанову
Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков подали иск против психолога Вероники Степановой. Об этом стало известно из повестки, которую Вероника опубликовала в личном блоге.



Степанова получила известность благодаря видео о знаменитостях: она использует язвительные формулировки и добавляет психологический анализ. В этот раз женщина разобрала пару Бородиной и Сердюкова.

Однако после публичного «разбора личности» Ксения требует защитить честь, достоинство и деловую репутацию. Согласно повестке, истцами выступают сразу два человека. Психолог сообщила, что защищать её в суде будет Екатерина Гордон.

В тексте извещения есть ещё одна деталь: после года замужества Бородина до сих пор не поменяла фамилию бывшего супруга Курбана Омарова на фамилию Сердюкова. Сама телеведущая никак не прокомментировала начало судебного процесса против хейтеров.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0