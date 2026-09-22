Ксения Бородина подала в суд на психолога из-за «разбора личности»
Ксения Бородина и Николай Сердюков подали иск против психолога Вероники Степановой. Об этом стало известно из повестки, которую Вероника опубликовала в личном блоге.
Степанова получила известность благодаря видео о знаменитостях: она использует язвительные формулировки и добавляет психологический анализ. В этот раз женщина разобрала пару Бородиной и Сердюкова.
Однако после публичного «разбора личности» Ксения требует защитить честь, достоинство и деловую репутацию. Согласно повестке, истцами выступают сразу два человека. Психолог сообщила, что защищать её в суде будет Екатерина Гордон.
В тексте извещения есть ещё одна деталь: после года замужества Бородина до сих пор не поменяла фамилию бывшего супруга Курбана Омарова на фамилию Сердюкова. Сама телеведущая никак не прокомментировала начало судебного процесса против хейтеров.
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