Ченнинг Татум «спалился» на левом аккаунте в соцсетях и теперь уверяет, что он не его

22 сентября 2026, 16:02

Ченнинг Татум оправдался за фейковый аккаунт после скандала с Зои Кравиц

Ченнинг Татум (Фото: Instagram* / @channingtatum)

Ченнинг Татум оказался в центре обсуждений после истории с фейковым аккаунтом в запрещенной соцсети. На страницу обратили внимание после волны хейта в адрес его бывшей Зои Кравиц и ее бойфренда Гарри Стайлса.





Пользователи предположили, что за аккаунтом может стоять сам актер. Дополнительное внимание к ситуации привлекло то, что Татум сначала отписался от страницы, а затем решил публично прокомментировать происходящее.

Актер заявил, что не имеет отношения к этому профилю, и удивился тому, что кто-то вообще допустил подобную связь.





«Я правда не могу поверить, что вы думаете, будто этим я занимаюсь в свободное время. Это очень смешно», — написал Татум.

«Но если мне действительно нужно это сказать: у меня только один аккаунт», — добавил актер.