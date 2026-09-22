Ченнинг Татум «спалился» на левом аккаунте в соцсетях и теперь уверяет, что он не его
Ченнинг Татум оправдался за фейковый аккаунт после скандала с Зои Кравиц
Ченнинг Татум оказался в центре обсуждений после истории с фейковым аккаунтом в запрещенной соцсети. На страницу обратили внимание после волны хейта в адрес его бывшей Зои Кравиц и ее бойфренда Гарри Стайлса.
Пользователи предположили, что за аккаунтом может стоять сам актер. Дополнительное внимание к ситуации привлекло то, что Татум сначала отписался от страницы, а затем решил публично прокомментировать происходящее.
Актер заявил, что не имеет отношения к этому профилю, и удивился тому, что кто-то вообще допустил подобную связь.
«Я правда не могу поверить, что вы думаете, будто этим я занимаюсь в свободное время. Это очень смешно», — написал Татум.Он также объяснил, что не стал бы подписываться на левый аккаунт, если бы хотел скрыть связь с ним, и подчеркнул: у него якобы только одна страница.
«Но если мне действительно нужно это сказать: у меня только один аккаунт», — добавил актер.Впрочем, объяснения Татума не убедили всех пользователей. В Сети продолжают обсуждать эту историю, а некоторые считают, что сама реакция актера лишь подогрела интерес к скандалу.
Тем временем исходная страница исчезла из соцсети, а вместо нее начали появляться другие похожие аккаунты. Кто на самом деле стоял за фейком, достоверно не установлено.