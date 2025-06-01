Анфиса Чехова отметила день рождения сына в компании бывшего мужа и нынешнего возлюбленного – фото
Анфиса Чехова отметила день рождения своего сына Соломона
Телеведущая Анфиса Чехова отметила день рождения своего сына Соломона. Мальчику исполнилось 13 лет, сообщает Telegram-канал «Звездач».
На празднике присутствовали бывший муж телезвезды и отец Соломона Гурам Баблишвили со вторым своим сыном Персеем. Также поздравить мальчика пришёл нынешний возлюбленный Чеховой актёр и продюсер Александр Златопольский.
«Сегодня день рождения моего сына Соломона. 13 лет пролетели как одно мгновение. Наверное только после его рождения я узнала, что такое безусловная любовь. Он стал моей прививкой от эгоизма, он научил меня терпению и ответственности! (...) Пусть все твои мечты осуществятся! Ты изобретёшь летающие машины и купишь маме обещанный Феррари», – написала Чехова в личном блоге.