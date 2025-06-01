Анфиса Чехова отметила день рождения сына в компании бывшего мужа и нынешнего возлюбленного – фото

01 июня 2025, 14:58

Анфиса Чехова отметила день рождения своего сына Соломона

Анфиса Чехова с сыном Соломоном (фото: Instagram* @achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова отметила день рождения своего сына Соломона. Мальчику исполнилось 13 лет, сообщает Telegram-канал «Звездач».





На празднике присутствовали бывший муж телезвезды и отец Соломона Гурам Баблишвили со вторым своим сыном Персеем. Также поздравить мальчика пришёл нынешний возлюбленный Чеховой актёр и продюсер Александр Златопольский.

Гурам Баблишвили с сыновьями, Анфиса Чехова и Александр Златопольский (фото: Instagram* @achekhova)

«Сегодня день рождения моего сына Соломона. 13 лет пролетели как одно мгновение. Наверное только после его рождения я узнала, что такое безусловная любовь. Он стал моей прививкой от эгоизма, он научил меня терпению и ответственности! (...) Пусть все твои мечты осуществятся! Ты изобретёшь летающие машины и купишь маме обещанный Феррари», – написала Чехова в личном блоге.