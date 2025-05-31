«Просил — ни слова о ребенке»: Дмитрий Шепелев рассказал о неприятном знакомстве с Анфисой Чеховой

31 мая 2025, 09:37

Дмитрий Шепелев рассказал о неприятном знакомстве с Анфисой Чеховой

Дмитрий Шепелев и Анфиса Чехова (Фото: Инстаграм* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев рассказал в своем блоге о первой встрече с Анфисой Чеховой. Их знакомство началось с неприятного инцидента.





Встреча телеведущих произошла в 2013 году на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в «Олимпийском».





«Только родился Платон, и я попросил ее: "Пожалуйста, только ни слова про ребенка". Ну и, конечно, стоило нам выйти, первое, что сказала Анфиса: "Давайте поздравим Диму". Я был очень недоволен», — написал в своем блоге Шепелев.