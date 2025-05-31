«Просил — ни слова о ребенке»: Дмитрий Шепелев рассказал о неприятном знакомстве с Анфисой Чеховой
Дмитрий Шепелев рассказал о неприятном знакомстве с Анфисой Чеховой
Дмитрий Шепелев рассказал в своем блоге о первой встрече с Анфисой Чеховой. Их знакомство началось с неприятного инцидента.
Встреча телеведущих произошла в 2013 году на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в «Олимпийском».
«Только родился Платон, и я попросил ее: "Пожалуйста, только ни слова про ребенка". Ну и, конечно, стоило нам выйти, первое, что сказала Анфиса: "Давайте поздравим Диму". Я был очень недоволен», — написал в своем блоге Шепелев.
Затем, когда Чехова пошутила о возможной свадьбе Шепелева и Фриске, он резко ответил на шутку: «Ну, у нас с вами точно свадьбы не будет».
Напомним, Платон родился 7 апреля 2013 года в Майами. В 2014 году у его матери, Жанны Фриске, диагностировали опухоль головного мозга. После продолжительной борьбы с болезнью певица скончалась 15 июня 2015 года.
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