«Шпагу достает регулярно. Мне кажется, что я с дедом встречаюсь»: Анфиса Чехова высказалась о возлюбленном

01 июня 2025, 13:36

Анфиса Чехова рассказала о своём возлюбленном

Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)

Анфиса Чехова раскрыла подробности отношений с возлюбленным, который младше её на четыре года. 47-летняя телеведущая призналась, что мужчина не скупится на подарки для неё.





Артистка недавно раскрыла отношения с актёром и продюсером Александром Златопольским.





«Шпагу достаёт регулярно. Или вы о чём? Он такой благородный! Он воспитан на фильме "Три мушкетера", любит слушать Боярского», – поделилась Чехова.

«Иногда мне кажется, что я с дедом встречаюсь. У него такие привычки дедовские иногда бывают! Он бабушкой и дедушкой воспитывался, поэтому воспитание наложило отпечаток. Он несовременный», – отметила Анфиса.