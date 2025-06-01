«Шпагу достает регулярно. Мне кажется, что я с дедом встречаюсь»: Анфиса Чехова высказалась о возлюбленном
Анфиса Чехова рассказала о своём возлюбленном
Анфиса Чехова раскрыла подробности отношений с возлюбленным, который младше её на четыре года. 47-летняя телеведущая призналась, что мужчина не скупится на подарки для неё.
Артистка недавно раскрыла отношения с актёром и продюсером Александром Златопольским.
«Шпагу достаёт регулярно. Или вы о чём? Он такой благородный! Он воспитан на фильме "Три мушкетера", любит слушать Боярского», – поделилась Чехова.Телеведущая всегда была убеждена, что ей нужен мужчина постарше. Однако, встретив Александра, изменила своё мнение, о чём иронично высказалась в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
«Иногда мне кажется, что я с дедом встречаюсь. У него такие привычки дедовские иногда бывают! Он бабушкой и дедушкой воспитывался, поэтому воспитание наложило отпечаток. Он несовременный», – отметила Анфиса.Златопольский не жалеет никаких денег на возлюбленную: он оплачивает ей проживание в дорогих отелях и дарит подарки. Например, недавно он преподнёс Чеховой необычную игрушку: лицо, из которого нужно выдавливать прыщи. Телезвезда отметила, что очень любит этим заниматься, однако ни у кого в окружении их нет.