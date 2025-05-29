«Моя любовь, как я счастлив!»: избранник Анфисы Чеховой сделал романтический жест
Возлюбленный Анфисы Чеховой показал романтическое видео с пионами и вином
Не так давно 47-летняя ведущая Анфиса Чехова подтвердила отношения с 44-летним актером и продюсером Александром Златопольским. В социальных сетях мужчина поделился совместными романтическими фото и видео.
«Любимая, я обычно дарю тебе розовые пионы, как ты относишься к белым? И ты любишь безалкогольное вино, самое вкусное. Еще я принес альбом с нашими фотографиями, — вручал букет цветов и подарки артист. — Моя любовь, как я счастлив!»Принимая презенты один за другим, телезвезда расчувствовалась, обняла и поцеловала своего избранника. Поклонники порадовались за влюбленных, пожелали им счастья и сберечь эти чувства в будущем.
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