«Каждая мама мечтает»: Шаляпин рассказал, какие подарки дарить матерям
Известный шоумен и певец Прохор Шаляпин каждый год старается порадовать свою маму в День матери.
В интервью Общественной Службе Новостей он поделился своими мыслями о подарках. По его словам, самое важное заключается не в материальных вещах, а в эмоциях и ярких переживаниях.
«Каждая мама мечтает, чтобы ее ребенок был жив, здоров и по возможности дарил свое внимание и заботу ей», — сказал собеседник, не раскрыв при этом, что хочет подарить своей матери.
Шаляпин добавил, что старается радовать маму не только по праздникам. В 2025 году День матери отметят 30 ноября.