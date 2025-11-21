«Каждая мама мечтает»: Шаляпин рассказал, какие подарки дарить матерям

21 ноября 2025, 16:04

Шаляпин: Каждая мама мечтает, чтобы ее ребенок был жив и здоров

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный шоумен и певец Прохор Шаляпин каждый год старается порадовать свою маму в День матери.





В интервью Общественной Службе Новостей он поделился своими мыслями о подарках. По его словам, самое важное заключается не в материальных вещах, а в эмоциях и ярких переживаниях.





«Каждая мама мечтает, чтобы ее ребенок был жив, здоров и по возможности дарил свое внимание и заботу ей», — сказал собеседник, не раскрыв при этом, что хочет подарить своей матери.