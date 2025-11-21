Малышева пристыдила перенесших рак людей и назвала их сумасшедшими

21 ноября 2025, 10:51

Малышева пристыдила перенесших рак гостей «Жить здорово!» из-за прививки от ВПЧ

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева раскритиковала двух гостей, перенесших рак. Выпуск появился на сайте Первого канала.





В сюжете обсуждалась вакцинация от вируса папилломы человека, способного вызывать несколько видов онкологических заболеваний. В студии находились 37-летняя женщина, которой удалили матку и маточные трубы из-за рака, спровоцированного ВПЧ, и мужчина, который в 50 лет перенес рак гортани.



На вопрос Малышевой, прививали ли они своих детей или внуков, оба ответили отрицательно. Тогда медик возмутилась и заявила, что не понимает их ​бездействия.

«Я бы легла костьми, нашла бы вакцину и вакцинировала бы детей. В Москву бы приехала, деньги заплатила. <…> Если бы вам сказали: «Летит кирпич на голову ребенку». А вы бы сказали: «Ну ждем, когда в наш регион завезут какие-нибудь защитные материалы». Вы бы выглядели сумасшедшими, правильно? Но тут — такое же сумасшествие», — сказала врач.