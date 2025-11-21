«Любая мама подтвердит»: Звезда сериала «Саша-Таня» назвала главный подарок для матери

Достижения.рф

Рубцова: самое главное для мамы — это вы!
Слева направо: Борис Грачевский, Валентина Рубцова и Леонид Барац (Фото: РИА Новости/Мария Алексеева)

Звезда сериалов «Универ» и «Саша-Таня» Валентина Рубцова поделилась своим мнением о лучших подарках на День матери.



В интервью Общественной Службе Новостей она подчеркнула, что самым ценным подарком для мамы являются тепло и добрые слова. По словам Рубцовой, важно, чтобы мамы ощущали любовь своих детей.

«Главное для них — это вы! И любая мама на свете вам это подтвердит», — добавила собеседница.

Также актриса добавила, что простые подарки, такие как цветы, вкусные угощения или неожиданные сюрпризы, могут стать отличным дополнением к выражению любви.
Никита Кротов

