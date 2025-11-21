«Любая мама подтвердит»: Звезда сериала «Саша-Таня» назвала главный подарок для матери

21 ноября 2025, 22:08

Рубцова: самое главное для мамы — это вы!

Слева направо: Борис Грачевский, Валентина Рубцова и Леонид Барац (Фото: РИА Новости/Мария Алексеева)

Звезда сериалов «Универ» и «Саша-Таня» Валентина Рубцова поделилась своим мнением о лучших подарках на День матери.





В интервью Общественной Службе Новостей она подчеркнула, что самым ценным подарком для мамы являются тепло и добрые слова. По словам Рубцовой, важно, чтобы мамы ощущали любовь своих детей.





«Главное для них — это вы! И любая мама на свете вам это подтвердит», — добавила собеседница.