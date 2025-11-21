«Любая мама подтвердит»: Звезда сериала «Саша-Таня» назвала главный подарок для матери
Рубцова: самое главное для мамы — это вы!
Звезда сериалов «Универ» и «Саша-Таня» Валентина Рубцова поделилась своим мнением о лучших подарках на День матери.
В интервью Общественной Службе Новостей она подчеркнула, что самым ценным подарком для мамы являются тепло и добрые слова. По словам Рубцовой, важно, чтобы мамы ощущали любовь своих детей.
«Главное для них — это вы! И любая мама на свете вам это подтвердит», — добавила собеседница.
Также актриса добавила, что простые подарки, такие как цветы, вкусные угощения или неожиданные сюрпризы, могут стать отличным дополнением к выражению любви.