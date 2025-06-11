«Подарили»: Яна Рудковская рассказала о необычной сумочке за полмиллиона
Рудковская вышла в свет с сумкой более чем за 550 тысяч рублей
Продюсер Яна Рудковская известна своей любовью к дорогим дизайнерским нарядам и аксессуарам от модных брендов. В этот раз Рудковская вышла в свет и привлекла внимание необычной сумкой стоимостью более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая регулярно блистает в дорогих дизайнерских вещах и показывает коллекции сумочек. Стилисты и поклонники часто спорят о вкусе тех или иных нарядов Яны, но признают их высокую цену. Рудковская же, не изменяя себе, в очередной раз вызвала интерес свои образом, появившись на мероприятии с редким аксессуаром.
Необычная сумочка звезды привлекла внимание своим ярким образом и интересным рисунком.
«Их всего 25 штук в мире, лимитированная коллекция. Мне ее подарили», — с гордостью показала свою деталь гардероба Яна.Белая сумочка с забавно нарисованным зверьком и множественными вкраплениями камней оценивается в 550 тысяч рублей. Не самая дорогая сумка в арсенале Яны, но очень красивая.