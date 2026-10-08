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Анфиса Чехова проведёт в Москве практику самопознания за 15 тысяч рублей

Анфиса Чехова поможет пробудить внутреннюю энергию за 15 тысяч рублей
Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

В октябре Анфиса Чехова проведёт в Москве необычное мероприятие, посвящённое самопознанию и работе с внутренним состоянием. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Телеведущая предлагает участникам погрузиться в медитативную трансовую практику телесной терапии, которая будет проходить под специально подобранную музыку.

Стоимость участия составит 15 тысяч рублей. За эти деньги гости смогут не только принять участие в самой практике, но и пообщаться друг с другом, поделиться своими эмоциями и впечатлениями, а также попасть на автограф-сессию с телеведущей.

Организаторы обещают участникам «пробуждение внутренней энергии на высоте птичьего полета». Судя по формулировке, отправиться предстоит не только в глубины собственного подсознания, но и практически в небеса — видимо, обычной высоты для внутренней энергии оказалось недостаточно.

Софья Метелева

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