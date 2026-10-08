Анфиса Чехова проведёт в Москве практику самопознания за 15 тысяч рублей

08 октября 2026, 14:33

Анфиса Чехова поможет пробудить внутреннюю энергию за 15 тысяч рублей

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

В октябре Анфиса Чехова проведёт в Москве необычное мероприятие, посвящённое самопознанию и работе с внутренним состоянием. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».