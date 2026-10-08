От суда до сцены: Настасья Самбурская снова объединилась с Виктором Дробышем

08 октября 2026, 13:59

Настасья Самбурская помирилась с Виктором Дробышем после громкого конфликта

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

История конфликта Настасьи Самбурской и Виктора Дробыша, похоже, наконец осталась в прошлом. Их последнее сотрудничество закончилось судебными разбирательствами из-за условий контракта: по договору актриса должна была отдавать продюсеру 70% своих гонораров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В 2020 году Самбурская обвинила команду Дробыша в том, что её карьерой недостаточно занимаются и не обеспечивают обещанное продвижение. Продюсер в ответ заявил о невыполнении артисткой договорных обязательств и потребовал компенсации.



Спустя несколько лет стороны неожиданно решили оставить старые претензии позади. Сегодня Самбурская появилась на пресс-конференции, посвящённой предстоящему концерту «18 друзей Дробыша», и прямо там пообщалась с продюсером.





«Я у вас прошлый раз выступала, когда вам было 50 лет. Сейчас вам 60. Десять лет прошло! Что будем петь?» — спросила актриса. «Песню, новую. Нам нужно старое забыть», — ответил продюсер, на что Самбурская спросила: «Почему вы так быстро согласились?» Ответ продюсера был лаконичным: «А почему я должен ломаться?»