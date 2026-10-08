«Делает деньги из воздуха»: Лоза объяснил, почему Канье Уэст не нужен в России
Юрий Лоза рассказал, что заранее знал об отмене концертов Канье Уэста
Российский музыкант Юрий Лоза высказался об отмене концертов американского рэпера Канье Уэста.
В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза отметил, что заранее знал о том, что выступление мировой звезды не состоится.
«Начнём с того, что о Уэсте мало кто знает, особенно за пределами Москвы и Петербурга. Жителю Сызрани абсолютно плевать, будет этот рэпер выступать в России или нет. Но стоит отдать должное самому Канье в том смысле, что он неплохо заработал и без всякого концерта. Делает деньги из воздуха. Нашим артистам есть чему у него поучиться», — добавил композитор.Юрий Эдуардович подчеркнул, что не является фанатом исполнителя, но не отказался бы посмотреть его выступление в РФ, если бы оно всё-таки состоялось.