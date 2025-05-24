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Анфиса Чехова раскрыла, что её новым возлюбленным стал актёр из сериала «Глухарь» – фото

Новым возлюбленным Анфисы Чеховой оказался актёр Александр Златопольский
Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)

Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)

Анфиса Чехова перестала скрывать своего возлюбленного. 47-летняя телеведущая призналась, что счастлива в отношениях с 44-летним актёром и продюсером.
Телезвезда недавно отдохнула на Бали в компании таинственного мужчины, лица которого не показывала. Чехова отметила, что ей удалось наладить личную жизнь. Сейчас она переживает лучшие отношения, которые у неё были. Теперь же Анфиса решила раскрыть личность возлюбленного – им оказался Александр Златопольский.
Александр Златопольский (фото: Telegram @alexander_zlatopolskiy)

«Мы вместе девять месяцев. Мы познакомились на премии. Анфиса вела премию и вручала премию в номинации "Продюсер года". И вручила её мне, мне выпала честь получить премию. Мы встретились на сцене. Инициатором стал я», – поделился актёр в беседе с изданием StarHit.
Александр позвал Анфису на свидание, и она сразу же согласилась.

У Златопольского есть две дочери от прошлого союза – 18-летняя Анастасия и 11-летняя София. Чехова же воспитывает 14-летнего сына Соломона от брака с Гурамом Баблишвили.

Александр в качестве кинопродюсера принял участие в создании 11 фильмов. Также он исполнил роли в полнометражных картинах «Дыхание», «Битва пап», «Зять» и в сериалах «Глухарь», «Ресторан по понятиям».

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Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным

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#любовь
«Хотела, чтобы она мне дала по морде»: пережившая измену мужа Татьяна Овсиенко рассказала, как сама стала любовницей
Татьяна Овсиенко рассказала, как стала любовницей после развода с неверным мужем
24 мая 2025, 10:27

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* @tatianaovsienko_music)

Недавно Татьяна Овсиенко рассталась с отсидевшим в тюрьме гражданским мужем Александром Меркуловым. Певица потрясена желанием избранника пожить отдельно, поскольку ей пришлось на многое пойти ради него.
Овсиенко познакомилась с Меркуловым в начале нулевых через общих друзей. Их общение быстро переросло в нечто большее.

Артистка наслаждалась новыми отношениями после болезненного развода с Владимиром Дубовицким, у которого оказалась любовница и ребёнок на стороне. Чувства Татьяны к Александру были настолько сильными, что она сама заняла положение разлучницы.

«Страсть безбашенная. И так как я была свободным человеком, меня вообще не интересовало есть у него семья или нет. Ну, хорошо мне сейчас и хорошо. (...) И я чувствовала, что уже потихонечку без него не могу. То есть мне надо, чтобы он был рядом. Но, естественно, осознанно я понимала, что есть жена, двое деток: замечательные мальчик и девочка. Я думала: „Ну хорошо, я со своим характером, которая как любая женщина, хочет быть одной-единственной, стану любовницей. Как я должна себя вести? Я не могу делить“. Чуть-чуть сносило крышу. Понимала, что надо это останавливать. Но если он уйдёт, семье будет больно. Это ужасное состояние на самом деле. И я отдалялась. Встречались мы редко: с друзьями, за границей, где-то ещё… Оно притягивало. Не было сил, чтобы отказывать. Я себя ненавидела», – откровенно рассказала 58-летняя Овсиенко в интервью Лауре Джугелия.
При этом сам Меркулов не спешил подавать на развод, уверяя Татьяну, что искренне любит её. Мужчина придумывал отговорки, врал семье и обещал расстаться с супругой, когда дети станут взрослыми.

Позже Меркулов подарил Овсиенко квартиру в Крыму, где они смогли бы видеться. Перед очередным свиданием певица решила поставить точку в затянувшихся отношениях, однако в этот момент всплыли проблемы Александра с законом – мужчина оказался близок с криминальными авторитетами и стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в покушении на убийство и подделке документов. Лишь тогда Татьяна впервые узнала, чем занимается её возлюбленный и какая у него фамилия.

Артистка сразу же наняла адвокатов, несмотря на риск для своей репутации.

«Почему занималась я, а не супруга? Она, естественно, узнала из прессы, что он со мной, и сказала: „До свидания“. Звонила ли мне? Нет, я хотела сама позвонить, чтобы она мне дала по морде или наорала. У нас встречи так и не случилось. Мы случайно встретились, когда они уже разводились», – отметила Овсиенко.
В результате, звезда дождалась возлюбленного из тюрьмы. Пара наконец смогла заявить о своих чувствах, однако идиллии не случилось. Постепенно страсть угасла, Меркулов не смог найти работу и какое-то время жил на средства Овсиенко. Последние два года они переживали кризис, а недавно расстались. Татьяна подозревает, у Александра появилась другая.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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«Пусть вдохнет родной воздух»: Саша Зверева сделала необычный подарок для дочери после учебы в Париже
Саша Зверева подарила дочери поездку в Москву по окончании университета в Париже
24 мая 2025, 09:53

Василиса (Фото: Инстаграм*/sashazvereva)

Дочь певицы Саши Зверевой получила диплом бакалавра гуманитарных наук с отличием после двух лет в парижском университете. Василиса изучала предпринимательство и управление с экологичным подходом.
«Мы сэкономили два года обучения в университете в Париже благодаря трем годам колледжа в Санта-Монике», — пояснила певица.
После выпуска девушка планирует вернуться в США для получения практического опыта. Звездная мама полностью обеспечивала ее потребности во время учебы, разрешая путешествовать по Европе.
«Пока есть возможность — пусть ребенок радуется жизни», — отметила она.
В качестве подарка к окончанию учебы Саша Зверева организовала дочери поездку в Москву.
«После шести лет за границей — увидеть родных, вдохнуть родной воздух, вспомнить корни. Пусть этот путь будет только началом чего-то большого. Любовь, свобода, опыт — и опора в лице мамы», — добавила бывшая участница шоу «Звезды в джунглях».
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«В хороводе участвуют все, даже собаки»: дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой танцует с Пухом
Дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой станцевала с собакой песню «Хоровод»
24 мая 2025, 09:29

Павел Воля и София (Фото: Телеграм*/pvolya)

Недавно резидент Comedy Club представил музыкальный проект MAMARODINA, переосмысливающий культурный код России. Первая композиция «Хоровод» стала популярна в Сети.
«Я очень люблю эти старые русские песни. Это окунает меня в детство. Эти песни мне пели мои бабушка и прабабушка перед сном. Мне очень хочется, чтобы эти песни продолжали жить», — поделился артист.
Его дочери так понравился мотив, что она решила станцевать под песню с любимым питомцем — собакой породы чау-чау по кличке Пух.



«У нас в хороводе участвуют все, даже собаки. Целый день на репите. Причем ставит София», — прокомментировал комик.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева воспитывают двоих детей — 12-летнего Роберта и 10-летнюю Софию. Оба ребенка родились в мае с разницей в девять дней.

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#шоу-бизнес
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Матвеев о семейных буднях с Боярской: «Я папа за рулем — отвези-привези, порежь огурцы»
Максим Матвеев рассказал, как они с Елизаветой Боярской воспитывают двоих сыновей
24 мая 2025, 09:02

Максим Матвеев (Фото: Инстаграм*/maxim_matveev_)

Максим Матвеев и Елизавета Боярская предпочитают не афишировать личную жизнь. Они считаются одной из самых крепких пар в российском кино. Сейчас, пока жена занята работой, муж взял на себя воспитание детей.
«Мы строим расписание так, чтобы чередоваться. Я сейчас не работаю, работает Лиза. Я папа за рулем — отвези-привези, кружки, школы. Порежь огурцы, можно салат» — рассказывает 42-летний мужчина.
К слову, дети звезд — 13-летний Андрей и 6-летний Гриша — совершенно разные. По словам Боярской, старший сын стесняется актерской профессии родителей, а младший, наоборот, проявляет артистические способности, с удовольствием занимаясь вокалом и танцами.

Напомним, ранее Матвеев раскрыл свое отношение к любовным сценам жены.

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62-летний Том Круз забрался на крышу автомобиля, чтобы впечатлить фанаток
Том Круз залез на крышу автомобиля на премьере фильма «Миссия невыполнима»
24 мая 2025, 08:38

Том Круз (Фото: Инстаграм*/tomcruise)

На премьере фильма «Миссия невыполнима: Последняя расплата» Том Круз забрался на крышу автомобиля, чтобы впечатлить фанатов. Об этом пишет «СтарХит».
В социальных сетях восхищаются физической формой 62-летнего актера. Особенно его поступок впечатлил женскую аудиторию.
«А я резко встала с кровати и хромаю», — написала одна из фанаток.
К слову, недавно в Астории открылась выставка, где представлены культовые реквизиты, костюмы, а также кадры с трюками главного героя. Например, показана сцена, где Том Круз задерживает дыхание на 6 минут.
«Временами это очень больно. Наступает момент, когда думаешь: ладно, я в деле, мы это делаем»», — признается он.
Также о профессионализме актера высказался режиссер Кристофер Маккуорри.
«Когда вы видите Тома в самолете — он за штурвалом. По сути, он сам себе съемочная группа: управляет камерой, играет и летает», — отметил постановщик.
Координатор трюков Уэйд Иствуд также подтвердил, что все кадры сняты в реальных условиях, без хромакея.

Несмотря на название «Последняя расплата», которое воспринимают как возможное завершение франшизы, Том Круз намекнул на продолжение.
«Я говорил, что буду снимать фильмы до 80 лет. На самом деле — до 100», — заявил он.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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