Анфиса Чехова раскрыла, что её новым возлюбленным стал актёр из сериала «Глухарь» – фото

Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)
Анфиса Чехова перестала скрывать своего возлюбленного. 47-летняя телеведущая призналась, что счастлива в отношениях с 44-летним актёром и продюсером.
Телезвезда недавно отдохнула на Бали в компании таинственного мужчины, лица которого не показывала. Чехова отметила, что ей удалось наладить личную жизнь. Сейчас она переживает лучшие отношения, которые у неё были. Теперь же Анфиса решила раскрыть личность возлюбленного – им оказался Александр Златопольский.
Александр Златопольский (фото: Telegram @alexander_zlatopolskiy)
У Златопольского есть две дочери от прошлого союза – 18-летняя Анастасия и 11-летняя София. Чехова же воспитывает 14-летнего сына Соломона от брака с Гурамом Баблишвили.
Александр в качестве кинопродюсера принял участие в создании 11 фильмов. Также он исполнил роли в полнометражных картинах «Дыхание», «Битва пап», «Зять» и в сериалах «Глухарь», «Ресторан по понятиям».
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Александр Златопольский (фото: Telegram @alexander_zlatopolskiy)
«Мы вместе девять месяцев. Мы познакомились на премии. Анфиса вела премию и вручала премию в номинации "Продюсер года". И вручила её мне, мне выпала честь получить премию. Мы встретились на сцене. Инициатором стал я», – поделился актёр в беседе с изданием StarHit.Александр позвал Анфису на свидание, и она сразу же согласилась.
У Златопольского есть две дочери от прошлого союза – 18-летняя Анастасия и 11-летняя София. Чехова же воспитывает 14-летнего сына Соломона от брака с Гурамом Баблишвили.
Александр в качестве кинопродюсера принял участие в создании 11 фильмов. Также он исполнил роли в полнометражных картинах «Дыхание», «Битва пап», «Зять» и в сериалах «Глухарь», «Ресторан по понятиям».
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Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова