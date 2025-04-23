«Ещё и слёзы эти»: Алёна Водонаева высказалась об аборте Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)
Владимир Тишко на съёмках шоу расплакался, рассказывая об отношениях с Анфисой Чеховой и их нерождённом ребёнке. Ситуацию в резкой форме прокомментировала Алёна Водонаева, пишет Telegram-канал «Звездач».
Напомним, что Тишко и Чехова встречались в начале 2000-х. Актёры познакомились во время совместной работы в проекте на телеканале СТС. Отношения пары продлились около трёх лет. Владимир и Анфиса могли воспитывать общего ребёнка, но артистка сделала аборт, поскольку не была уверена в избраннике. Он, в свою очередь, считает решение экс-возлюбленной большой ошибкой.
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*запрещён в РФ
«Как бы вы отреагировали, если бы ваш бывший мужчина через очень много лет выступил с такими историями? Интересно он с Анфисой это согласовал вообще? Ещё слезы эти, причем у всех…», – заявила в ответ на рассказ Тишко Водонаева.Сама Чехова в интервью психологу Марку Бартону в феврале рассказывала, что подвергалась домашнему насилию. Возлюбленный, с которым она вместе работала на одном телеканале, избил её после обещаний заботиться, когда Анфиса потеряла работу. Актриса отказалась раскрывать имя абьюзера, но есть вероятность, что речь идёт как раз о Тишко.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова