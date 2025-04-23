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«Ещё и слёзы эти»: Алёна Водонаева высказалась об аборте Анфисы Чеховой

Алёна Водонаева раскритиковала Владимира Тишко за слова об аборте Анфисы Чеховой
Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)

Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)

Владимир Тишко на съёмках шоу расплакался, рассказывая об отношениях с Анфисой Чеховой и их нерождённом ребёнке. Ситуацию в резкой форме прокомментировала Алёна Водонаева, пишет Telegram-канал «Звездач».
Напомним, что Тишко и Чехова встречались в начале 2000-х. Актёры познакомились во время совместной работы в проекте на телеканале СТС. Отношения пары продлились около трёх лет. Владимир и Анфиса могли воспитывать общего ребёнка, но артистка сделала аборт, поскольку не была уверена в избраннике. Он, в свою очередь, считает решение экс-возлюбленной большой ошибкой.

«Как бы вы отреагировали, если бы ваш бывший мужчина через очень много лет выступил с такими историями? Интересно он с Анфисой это согласовал вообще? Ещё слезы эти, причем у всех…», – заявила в ответ на рассказ Тишко Водонаева.
Сама Чехова в интервью психологу Марку Бартону в феврале рассказывала, что подвергалась домашнему насилию. Возлюбленный, с которым она вместе работала на одном телеканале, избил её после обещаний заботиться, когда Анфиса потеряла работу. Актриса отказалась раскрывать имя абьюзера, но есть вероятность, что речь идёт как раз о Тишко.

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*запрещён в РФ
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#шоу-бизнес
«Для него это было ценнее и важнее»: сын Никаса Сафронова раскрыл, что Паша Техник считал своим призванием
Лука Затравкин заявил, что Паша Техник считал создание битов своим призванием
23 апреля 2025, 20:15

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginal)

5 апреля в больнице Таиланда из-за септического шока скончался рэпер Паша Техник, а 11 апреля его похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Проститься с артистом пришли многие его поклонники и друзья.
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин хорошо знал рэпера. В документальном фильме «Паша Техник» от проекта «Выжившие» сын художника рассказал, что артиста многие любили.

Со слов Луки, Техник сам не осознавал степень своей популярности и насколько его обожали люди.

Мать и отец Паши говорили Затравкину, что не ожидали подобной отдачи от людей, их удивило количество поклонников на похоронах.

«Он вообще больше считал, что его конек — это создание музыки, битов. Для него это было ценнее и важнее», — отметил Лука.

Сын Никаса Сафронова обратил внимание, что Техник прославился благодаря своему доброму и веселому отношению к жизни. В интервью он всегда делился позитивом, подчеркнул Затравкин.

«Он однажды сказал: «В мире слишком мало света». И в этот момент надел темные очки», — поделился воспоминаниями о Технике сын художника.

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#рэп
#смерть
#музыка
#похороны
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«Это такая терапия»: Алсу раскрыла неожиданную подробность жизни 18-летней дочери
Алсу рассказала про увлечение старшей дочери классической музыкой
23 апреля 2025, 19:49

Алсу с детьми (фото: Instagram* @alsou_a)

Певица Алсу рассказала про интересное увлечение старшей дочери, которая обычно держится в тени. 18-летняя Сафина играет на фортепиано и имеет довольно нестандартный для современной девушки вкус в музыке.
Артистка отметила, что её дочь часто слушает классическую музыку. По словам Сафины, она оказывает на неё благотворное влияние.

«Это удивительно. Я её этому не приучала, но это её расслабляет и помогает думать, как она говорит. Это такая терапия», – поделилась Алсу в интервью «Пятому каналу».
Ранее певица рассказывала, что обе её дочери окончили музыкальную школу, а сейчас там учится её восьмилетний сын. Мальчик настолько увлёкся музыкой, что теперь хочет стать композитором. Алсу сичтает сына талантливым и готова оказывать ему поддержку в будущем. При этом, если мальчик передумает, что звезда не расстроится, поскольку считает игру на фортепиано полезным умением.

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*запрещён в РФ
#певица
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#сын
#дети
#музыка
#музыкальная школа
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«Театр тонет, он спасает мои косяки»: муж Надежды Кадышевой вступился за сына
Муж Надежды Кадышевой защитил сына в разговоре с его экс-возлюбленной
23 апреля 2025, 19:40

Александр Костюк, Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Супруг певицы Надежды Кадышевой Александр Костюк в беседе с бывшей возлюбленной сына Дарьей де Батс защитил наследника. Глава театра «Золотое кольцо» пообещал выплатить деньги, которые тот взял в долг и не вернул.
Фрагмент беседы Дарьи и Александра был продемонстрирован в программе «Малахов».

Девушка отметила, что Григорий Костюк просто пропал, хотя она пишет ему уже год. Дарья предположила, что стала не нужна мужчине, поскольку доделала все его проекты. Костюк поспешил защитить сына и подчеркнул, что тот взял деньги ради оказания помощи семье.

«Театр тонет, а я его хозяин. Он спасает мои косяки. Спасибо моему сыну, что он хотя бы как-то смог это удержать. Я вам гарантирую: всё до копейки будет отдано!», – заявил Костюк.
Ранее сообщалось, что Григорий Костюк должен своей бывшей возлюбленной 9 миллионов рублей. Она подчеркнула, что в общей сложности сын народной артистки России задолжал разным людям 500 миллионов рублей.

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#семьи
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#счёт
#девушка
#сын
#долги
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Звездный юрист Краснов: Гоар Аветисян может повторить судьбу Блиновской
23 апреля 2025, 19:30

Гоар Аветисян (Фото: Телеграм @goar_avetisyan7)

Известный визажист и бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой службе свыше 50 миллионов рублей. Юрист Дмитрий Краснов считает, что она может повторить печальную участь Елены Блиновской.
Так, сумма долга Аветисян перед ФНС составляет 54,8 миллиона рублей. Если она в ближайшее время его не погасит, то её счета могут заблокировать, отметил Краснов. Он подчеркнул, что налоговая сейчас внимательно следит за деятельностью блогеров с громкими именами.

«Если она в оперативном порядке не погасит долг, то по статье об уклонении уплаты налогов — 199 УК РФ — ей могут грозить штрафные санкции от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности», — пояснил Краснов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По его словам, если выяснится, что в этом замешана группа лиц, то у Аветисян есть все шансы оказаться за решеткой на пять лет и повторить судьбу Елены Блиновской.

Тем временем заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв в беседе с RT заявил, что стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов не смогут вернуться в Россию.

«Решение о неразрешении въезда принимается уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти. То есть в отношении указанных лиц сначала было принято решение о лишении их российского гражданства, а затем уже как гражданам иностранного государства не разрешён въезд в Россию», — объяснил Романов.

При этом он отметил, что решение о приобретении гражданства все-таки может быть отменено, если «целью приобретения гражданства РФ являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России».

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#фото
#фнс
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Михаил Боярский планирует выступить 9 мая, несмотря на падение со сцены
23 апреля 2025, 18:47

Михаил Боярский (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Михаил Боярский 9 мая выступит в Петербурге на бесплатном концерте после падения со сцены. Об этом сообщил его концертный директор Александр Зыкин в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Представитель артиста пока не может точно сказать, когда состоятся ближайшие выступления Боярского, накануне выписанного из больницы. Но он подчеркнул, что запланированный концерт около театра Ленсовета пройдёт 9 мая, как и планировалось.

«Нужна ещё реабилитация, но 9 мая выступление возле театра имени Ленсовета будет», – подчеркнул Зыкин.
Напомним, что 13 апреля 75-летний Михаил Боярский упал со сцены во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. Артист экстренно госпитализировали с переломом ребра и ушибом лёгкого.

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