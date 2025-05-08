«Лучшие отношения»: Анфиса Чехова показала возлюбленного, которого долго скрывала – фото

Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)
Анфиса Чехова опубликовала новое видео с возлюбленным на Бали. Телеведущая призналась, что проживает «лучшие отношения».
Артистка довольно редко делится подробностями личной жизни. Однако в начале года призналась, что влюбилась. Избранника она не показывала, но на днях сняла вместе с ним видео во время отдыха на Бали.
На представленных кадрах Чехова позировала с мужчиной в бассейне. Они обнимались, целовались и наслаждались проводимым вместе временем.
Фото: Instagram* @achekhova
В прошлом году Анфиса пожаловалась, что судьба её постоянно сталкивает с тиранами. Звезда экранов откровенно рассказала об отношениях с мужчиной, который её избивал. Ей даже пришлось обратиться к психологу после расставания с ним. Тогда Чехова надеялась на поддержку и понимание, но специалист сказала, что это полностью «её выбор», за который нужно нести ответственность. После этих слов артистка была на грани депрессии.
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*запрещён в РФ
На представленных кадрах Чехова позировала с мужчиной в бассейне. Они обнимались, целовались и наслаждались проводимым вместе временем.
Фото: Instagram* @achekhova
В прошлом году Анфиса пожаловалась, что судьба её постоянно сталкивает с тиранами. Звезда экранов откровенно рассказала об отношениях с мужчиной, который её избивал. Ей даже пришлось обратиться к психологу после расставания с ним. Тогда Чехова надеялась на поддержку и понимание, но специалист сказала, что это полностью «её выбор», за который нужно нести ответственность. После этих слов артистка была на грани депрессии.
Читайте также:
«Ещё и слёзы эти»: Алёна Водонаева высказалась об аборте Анфисы Чеховой
«Ее достали из нафталина»: общественники требуют не пускать Анфису Чехову в Госдуму
«Небритый, волосатый, вонючий»: Анфиса Чехова раскрыла, в чем заключается истинная брутальность мужчин
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова