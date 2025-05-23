Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным

Анфиса Чехова (Фото: Instagram*/achekhova)
Телеведущая Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике со своим возлюбленным-кинопродюсером Александром Златопольским.
Как пишет Super, пару видели на вечеринке в центре столицы. Звезды были на закрытой презентации альбома крестницы Дианы Гурцкой певицы Jalagonia.
Некоторое время назад Анфиса Чехова рассказывала о физическом насилии и унижениях со стороны одного из своих бывших парней. Женщина, по ее словам, обратилась к психологу, которая заявила звезде экрана, что та сама несет ответственность за свой выбор.
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*Запрещен в РФ
Некоторое время назад Анфиса Чехова рассказывала о физическом насилии и унижениях со стороны одного из своих бывших парней. Женщина, по ее словам, обратилась к психологу, которая заявила звезде экрана, что та сама несет ответственность за свой выбор.
«Я ушла от неё в депрессии, думая, как же так, я же пришла сюда, чтобы меня хоть кто-то пожалел», — говорила теледива в шоу Марка Бартона.Ранее Анфиса Чехова опубликовала новое видео с бойфрендом.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов