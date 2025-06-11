Анфиса Чехова раскрыла свои главные недостатки

11 июня 2025, 18:43

Анфиса Чехова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анфиса Чехова в беседе с Общественной Службой Новостей назвала свои главные недостатки.





Знаменитость поделилась, что большую часть жизни ее переживания относительно внешнего вида были связаны с фигурой.





«Большая грудь в юном возрасте все-таки не всех красит, а наоборот, становится поводом для насмешек со стороны ровесников. Когда ты ребенок, то тебе сложно осознать, что в будущем этот, как кажется на первый взгляд, недостаток будет являться преимуществом», — цитирует Анфису Общественная Служба Новостей.

«Характер мой — враг мой. Могу нахамить, нагрубить, вести себя недоброжелательно, а потом испытывать стыд за свое поведение», — добавила она.