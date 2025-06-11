«Отдал все деньги»: продюсер рассказал, как его «кинули» с концертом Аллы Пугачевой

11 июня 2025, 18:29

Продюсер Сергей Лавров рассказал, как его «кинули» с концертом Аллы Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: Instagram**/@alla_orfey)

Продюсер Сергей Лавров рассказал порталу NEWS.ru, как его однажды «кинули» с выступлением Аллы Пугачевой. По его словам, такое произошло с ним впервые.







«С Пугачевой меня кинули. Это был первый «кидок». Я отдал все деньги, а мне сказали, что она не поедет и надо взять вместо нее Киркорова. А на него тогда никто не пошел», — прокомментировал директор концертного агентства «Кремль концерт».

