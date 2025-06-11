«Отдал все деньги»: продюсер рассказал, как его «кинули» с концертом Аллы Пугачевой
Продюсер Сергей Лавров рассказал, как его «кинули» с концертом Аллы Пугачевой
Продюсер Сергей Лавров рассказал порталу NEWS.ru, как его однажды «кинули» с выступлением Аллы Пугачевой. По его словам, такое произошло с ним впервые.
«С Пугачевой меня кинули. Это был первый «кидок». Я отдал все деньги, а мне сказали, что она не поедет и надо взять вместо нее Киркорова. А на него тогда никто не пошел», — прокомментировал директор концертного агентства «Кремль концерт».Однако Лавров все же работал с исполнительницей хита «Позови меня с собой» на нескольких выступлениях. Продюсер подчеркнул, что на мероприятиях всегда было многолюдно.
Собеседник резюмировал, что при личном общении Алла Борисовна была «доброй» и «хлебосольной», «подкупала зал», а на ее концертах «аншлаги были».
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