Ксения Собчак прокомментировала свое скандальное интервью с Виталием Гогунским

11 июня 2025, 12:44

Собчак о Гогунском после скандального интервью: «Мужик — мечта многих»

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Популярность Виталия Гогунского продолжает расти благодаря его скандальным высказываниям о женщинах. Недавнее интервью артиста Ксении Собчак вновь вызвало бурное обсуждение в обществе.





Недавно Ксения Собчак прокомментировала интервью с Гогунским. В личном Telegram-канале журналистка предложила взглянуть на актера с другой стороны.





«Для среднестатистической зрительницы канала "Россия" — добрый такой, желанный жених. Женщин, как показал детектор, никогда не бил, хочет, чтобы она просто настроение не портила — уже круто. Еще и сам работящий, водку не пьёт с утра до вечера и на юга отвезет», — написала она.