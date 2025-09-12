Анфиса Чехова рассказала, что её жених подружился с бывшим супругом

Достижения.рф

Анфиса Чехова призналась, что её экс-муж и жених подружились
Гурам Баблишвили, Александр Златопольский, Анфиса Чехова и сын Гурама и Анфисы Соломон (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова стала предметом обсуждения в Сети после того, как 1 сентября появилась на школьной линейке сына Соломона вместе с его отцом — актёром Гурамом Баблишвили — и своим нынешним партнёром Александром Златопольским. Совместные снимки телеведущей с бывшим супругом и женихом вызвали широкий резонанс: реакция пользователей оказалась неоднозначной.



По словам Чеховой, многие подписчики положительно оценили такую семейную гармонию, но были и те, кто подверг происходящее критике. Она призналась, что публикация вызвала бурю эмоций: часть комментаторов восприняла её с восторгом, однако нашлись и те, кто не стеснялся обвинений в "разврате" и "шведской семье".

Некоторые подписчики, напротив, попросили ведущую поделиться, как ей удалось наладить такие отношения между двумя важными мужчинами в её жизни. Чехова объяснила, что Гурам и Александр действительно нашли общий язык и стали друзьями.

По словам Анфисы, они регулярно встречаются, общаются вне её участия, иногда вместе ходят в ресторан, гуляют с детьми: Златопольский — с дочерью от прошлого брака, а Баблишвили — с Соломоном и младшим сыном от нынешней избранницы.

*принадлежит Meta, запрещённой в России

Софья Метелева

