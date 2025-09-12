Анфиса Чехова рассказала, что её жених подружился с бывшим супругом

12 сентября 2025, 22:54

Анфиса Чехова призналась, что её экс-муж и жених подружились

Гурам Баблишвили, Александр Златопольский, Анфиса Чехова и сын Гурама и Анфисы Соломон (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова стала предметом обсуждения в Сети после того, как 1 сентября появилась на школьной линейке сына Соломона вместе с его отцом — актёром Гурамом Баблишвили — и своим нынешним партнёром Александром Златопольским. Совместные снимки телеведущей с бывшим супругом и женихом вызвали широкий резонанс: реакция пользователей оказалась неоднозначной.