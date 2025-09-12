Анна Седокова отказалась говорить о погибшем Янисе Тимме

12 сентября 2025, 21:45

Певица Анна Седокова объяснила, почему не готова обсуждать смерть Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Почти год прошёл со дня смерти баскетболиста Яниса Тиммы, однако его бывшая супруга, певица Анна Седокова, всё это время избегала обсуждений трагедии. На днях она всё же затронула тему — поводом стал неприятный инцидент, произошедший после одного из телевизионных эфиров.





Седокова рассказала, что к ней подошли девушки, представившиеся журналистками. По её словам, они начали снимать происходящее на камеру и задавать провокационные вопросы — сначала о якобы возбужденном против неё уголовном деле, а затем и о Тимме.





«Я впервые столкнулась с такой агрессией и такой журналистикой. Мне задавали очень кровожадные вопросы, буквально лезли в лицо», — поделилась артистка.