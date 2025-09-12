Достижения.рф

Анна Седокова отказалась говорить о погибшем Янисе Тимме

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Почти год прошёл со дня смерти баскетболиста Яниса Тиммы, однако его бывшая супруга, певица Анна Седокова, всё это время избегала обсуждений трагедии. На днях она всё же затронула тему — поводом стал неприятный инцидент, произошедший после одного из телевизионных эфиров.



Седокова рассказала, что к ней подошли девушки, представившиеся журналистками. По её словам, они начали снимать происходящее на камеру и задавать провокационные вопросы — сначала о якобы возбужденном против неё уголовном деле, а затем и о Тимме.

«Я впервые столкнулась с такой агрессией и такой журналистикой. Мне задавали очень кровожадные вопросы, буквально лезли в лицо», — поделилась артистка.
Анна призналась, что подобное поведение её по-настоящему потрясло. Она добавила, что сознательно избегает разговоров о трагедии, чтобы сохранить светлую память о бывшем муже. По её словам, имя Яниса нужно оставить в покое, ведь он «спокойно живёт где-то там, на небесах». Артистка не скрывала эмоций и задавалась вопросом, зачем некоторые продолжают раздувать боль и не дают уйти прошлому.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

