Анна Седокова отказалась говорить о погибшем Янисе Тимме
Певица Анна Седокова объяснила, почему не готова обсуждать смерть Яниса Тиммы
Почти год прошёл со дня смерти баскетболиста Яниса Тиммы, однако его бывшая супруга, певица Анна Седокова, всё это время избегала обсуждений трагедии. На днях она всё же затронула тему — поводом стал неприятный инцидент, произошедший после одного из телевизионных эфиров.
Седокова рассказала, что к ней подошли девушки, представившиеся журналистками. По её словам, они начали снимать происходящее на камеру и задавать провокационные вопросы — сначала о якобы возбужденном против неё уголовном деле, а затем и о Тимме.
«Я впервые столкнулась с такой агрессией и такой журналистикой. Мне задавали очень кровожадные вопросы, буквально лезли в лицо», — поделилась артистка.Анна призналась, что подобное поведение её по-настоящему потрясло. Она добавила, что сознательно избегает разговоров о трагедии, чтобы сохранить светлую память о бывшем муже. По её словам, имя Яниса нужно оставить в покое, ведь он «спокойно живёт где-то там, на небесах». Артистка не скрывала эмоций и задавалась вопросом, зачем некоторые продолжают раздувать боль и не дают уйти прошлому.
