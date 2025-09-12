Достижения.рф

«Некорректно»: Никас Сафронов отверг космическую сумму за дубль портрета Трампа

Никас Сафронов (Фото: Instagram* @safronov_nikas)

Художник Никас Сафронов рассказал, что ему накануне поступило предложение создать повтор портрета президента США Дональда Трампа.



В разговоре с журналистом Life.ru Сафронов пояснил, что заказчики назвали поистине космическую сумму за эту работу.

«Мне звонили из Америки, предлагали десяток миллионов, чтобы я сделал такой вариант, повтор», — признался художник.
Сафронов отказался выполнять заказ. Он объяснил свой отказ этическими соображениями и назвал подобный шаг крайне некорректным. Деятель искусства добавил, что не ставит финансовую выгоду во главу угла. Для него высшей наградой служит то, что его работы радуют людей и согревают сердца их владельцев.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

