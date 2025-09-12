«Некорректно»: Никас Сафронов отверг космическую сумму за дубль портрета Трампа
Никас Сафронов отказался делать копию портрета Трампа за крупный гонорар
Художник Никас Сафронов рассказал, что ему накануне поступило предложение создать повтор портрета президента США Дональда Трампа.
В разговоре с журналистом Life.ru Сафронов пояснил, что заказчики назвали поистине космическую сумму за эту работу.
«Мне звонили из Америки, предлагали десяток миллионов, чтобы я сделал такой вариант, повтор», — признался художник.Сафронов отказался выполнять заказ. Он объяснил свой отказ этическими соображениями и назвал подобный шаг крайне некорректным. Деятель искусства добавил, что не ставит финансовую выгоду во главу угла. Для него высшей наградой служит то, что его работы радуют людей и согревают сердца их владельцев.
