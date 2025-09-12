Екатерина Климова показала маму и растрогала поклонников

12 сентября 2025, 20:58

Актриса Екатерина Климова поделилась редкими кадрами с 73-летней матерью

Екатерина Климова с матерью (Фото: Telegram / @ekaterina_klimova_official)

47-летняя актриса Екатерина Климова опубликовала в своём Telegram-канале тёплые кадры с мамой — 73-летней Светланой Владимировной. Как рассказала звезда, её мать недавно перенесла серьёзную травму — перелом плеча, и теперь проходит восстановление в санатории в Ессентуках. Именно туда Климова решила поехать вместе с ней.





По словам артистки, поездка оказалась полезной для обеих. Она с улыбкой отметила, что из-за поездки пропустила 1 Сентября, но зато провела время с близким человеком и успела подзарядиться.





«Была такая шикарная погода, что нам удалось продлить лето ещё на неделю, и хоть я поехала туда с мамой, мне самой очень пошли на пользу и вода, и воздух, и забота, которой нас окружили. Получилось перезагрузиться и набраться сил», — призналась актриса.