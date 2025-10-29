Достижения.рф

SERYABKINA и Брутто рассказали о создании творческого дуэта

В эфире на Like FM SERYABKINA и Брутто рассказали о создании совместного трека
Тимур Одилбеков и Ольга Серябкина (Фото: пресс-служба радио Like FM)

Артисты SERYABKINA (настоящее имя — Ольга Серябкина) и Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков) выступили дуэтом в новом выпуске шоу «Чарт Яндекс Музыки» на радио Like FM. Они обсудили музыкальные хиты и исполнили совместный трек «Светофоры» в живом формате.



Брутто назвал этот опыт «сумасшедшим мэчем». SERYABKINA рассказала, как они познакомились: она написала ему в директ, и они быстро договорились о работе.

«Я всегда обращала внимание на его тексты — с одной стороны очень пацанские, а с другой невероятно глубокие», — пояснила Ольга.
Рэпер Брутто поддержал Ольгу.
«Мне нужно было не повторять её мысль, а добавить что-то со стороны, довесить текст новыми гранями и смыслами», — рассказал он.
Артисты обсудили феномен Вани Дмитриенко, три трека которого сейчас в топ-10. Брутто уважает, как артист прошёл «проклятие одного хита», а SERYABKINA восхищается его развитием.
