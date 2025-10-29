«Протрите очки»: Люся Чеботина попросила Сергея Соседова забыть её имя

29 октября 2025, 21:24

Люся Чеботина потребовала от критика Сергея Соседова прекратить упоминать её имя

Людмила Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина (полное имя — Людмила Чеботина) ответила на заявление критика Сергея Соседова о том, что ей не место на сцене. Артистка опубликовала соответствующий пост в своём личном блоге.





Чеботина попросила Соседова больше не упоминать её имя. Певица предположила, что своей статьёй критик доказал непрофессионализм. Она выразила уверенность, что Сергей не может объективно оценивать артистов.



Людмила прокомментировала свой сценический образ и привела фрагмент выступления как подтверждение живого вокала.

«Вы сидели в зале! И если вы не можете отличить живой вокал от плюса, то какой вы после этого критик? И да, что-то я не вижу на себе вульгарного образа. Протрите очки», — возмутилась Чеботина.

